Riva, Castellaro e Badalucco. Tour a Ponente per l’assessore regionale Marco Scajola

Imperia. Questo pomeriggio l’assessore regionale Marco Scajola insieme al consigliere Chiara Cerri hanno partecipato a vari incontri sul territorio per fare il punto su progetti in corso d’opera e parlare di sviluppo del Ponente. Al primo incontro hanno partecipato il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra, esponenti dell’amministrazione ed il sindaco di Castellaro Giuseppe Galatà. ”Un confronto su vari argomenti relativi allo sviluppo del Ponente Ligure, sempre nell’ottica di un lavoro congiunto tra Enti. Tanti i progetti in itinere per la messa in sicurezza e la riqualificazione del nostro territorio” , afferma l’Assessore Marco Scajola.

