Verona. Formazione rimaneggiata, un po’ per necessità (infortuni e squalifiche), un poco per volontà del tecnico, quella della Sampdoria, che scende al Bentegodi, per affrontare la lanciata Hellas di Juric, che – a sua volta – si affida a questi uomini, schierati col 3-4-3:

Verona: Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Barák, Veloso, Lazović; Salcedo, Di Carmine, Zaccagni.

... » Leggi tutto