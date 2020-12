Sedie vuote e cartelli sotto palazzo Tursi: “Dove sono gli spazi per la scuola?”

Genova. Nuova protesta questo pomeriggio della rete E’ già settembre che ha collocato in via Garibaldi sotto palazzo Tursi alcune file di sedie di scuola con altrettanti cartelli colorati.

“Che fine hanno fatto gli spazi per la scuola?”, “Servivano più bus”, “La fantasia è un luogo in cui ci piove dentro”, “Assunzioni nelle scuole comunali subito” sono alcuni dei messaggi lasciati dalla rete che questo pomeriggio sta incontrando nuovamente i dirigenti di palazzo Tursi (all’incontro dovrebbe partecipare anche l’assessore Barbara Grosso al momento impegnata in una conferenza stampa). “Ribadiremo al Comune – spiega Ariela Iacometti del comitato – ciò che serve per tornare e restare a scuola in sicurezza e per impedire una terza ondata alla riapertura delle scuole superiori”.

