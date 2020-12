Trasporto pubblico, addio Atp: dal 1° gennaio Amt gestirà anche il servizio extraurbano

Genova. Semaforo verde per la fusione Amt-Atp che rivoluzionerà il trasporto pubblico in provincia di Genova. Dal 1° gennaio 2021 il servizio extraurbano sarà ufficialmente affidato in house ad Amt e a partire da quella data Atp verrà “svuotata” di mezzi e personale. Il via libera (tecnicamente non ancora definitivo) è arrivato con la pronuncia del Consiglio di Stato che ieri ha respinto l’istanza di tutela cautelare presentata da Autoguidovie, socio privato che detiene il 48% di Atp Esercizio, confermando la decisione del Tar che aveva già giudicato illegittimo il ricorso.

“All’atto pratico per l’utente non cambierà nulla da subito – spiega Marco Beltrami, presidente di Amt Genova che adesso assorbirà l’azienda che gestisce le corriere – ma se ne accorgerà progressivamente. Dal 1° gennaio avverrà un passaggio di mezzi e di persone da Atp ad Amt. Il cedolino dei dipendenti farà capo ad Amt. La partita Iva sui biglietti sarà quella di Amt. Sarà un processo lungo destinato a mettere in comune tutti i servizi generali”.

