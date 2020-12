A Genova arriva l’app “Distretto20”, commercianti e clienti in contatto diretto via smartphone

Genova. Sarà come entrare in negozio, ma stando comodamente a casa propria. A renderlo possibile sarà “Distretto20“, la nuova app per Android e iOS messa a punto da Confcommercio Genova, Spx Lab e Natalia per mettere in contatto i commercianti del territorio coi loro clienti, superando le difficoltà di relazione generate dall’e-commerce tradizionale.

Il beneficio è duplice. I negozianti hanno la possibilità di entrare a far parte di una rete di vendita a livello locale, che offre la possibilità di proporre i propri prodotti e servizi, stabilendo un contatto personale con il cliente che potrà essere supportato senza doversi recare fisicamente nel punto vendita. Come? Attraverso una videochiamata, strumenti social, una chat o una ricerca facilitata. Tutto integrato in un solo strumento.

... » Leggi tutto