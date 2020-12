A Sanremo tornano le Pigotte Coop: il ricavato servirà a finanziare i kit di vaccinazione dell’Unicef

Sanremo. Sabato 19 dicembre tornano le Pigotte Coop: le bambole simili in tutto e per tutto a quelle che Unicef, da anni, propone per raccogliere fondi con cui finanziare progetti per l’infanzia. Sono state realizzate a mano da molte volontarie con il coordinamento della locale Sezione Soci Coop. Adottarle significa offrire a un bambino un kit per le vaccinazioni destinate in particolare ai Paesi della fascia del Sahel, tra i più poveri del pianeta.

