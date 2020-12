Al ligure Mattia Agnese il premio Fair Play per aver salvato la vita a un avversario

Era il 26 di gennaio. Nel corso della partita tra le formazioni giovanili di Ospedaletti e Cairese, un giocatore della formazione gialloblù cade a terra. Il diciassettenne “orange” Mattia Agnese si rende subito conto della gravità della situazione creatasi a seguito di un contrasto aereo e mettendo in pratica le corrette procedure del primo soccorso evita il soffocamento dell’avversario.

Una storia di sangue freddo e di coraggio che non è passata inosservata e che ha consentito all’Italia di essere presente alla serata del The Best Fifa. Mattia Agnese, infatti, era stato inserito tra i candidati al premio Fair Play e oggi è stato nominato vincitore.

