In Liguria due nuovi Its per la formazione post diploma, uno sarà in provincia di Genova

Genova. Nascono due nuovi Its (istituti tecnici superiori) in Liguria per ampliare l’offerta di chi vuole specializzarsi dopo il diploma: la Liguria Accademy of Tourism, Culture and Hospitality a Santa Margherita Ligure e l’Accademia Ligure dell’Agroalimentare ad Imperia.

Sono questi i due progetti approvati dalla Commissione regionale a conclusione della procedura di selezione avviata con il bando emanato nel luglio scorso dall’assessorato alla Formazione della Regione: nel Tigullio i diplomati liguri potranno specializzarsi in un settore strategico come quello turistico mentre nell’imperiese, estendendo l’offerta formativa in una provincia che ne era sprovvista, si risponde alla vocazione produttiva del territorio nel settore della trasformazione agroalimentare.

... » Leggi tutto