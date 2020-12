Loano, gli ospiti della residenza Ramella incontrano i famigliari

Loano. In vista delle festività natalizie, oggi giovedì 17 dicembre presso la residenza protetta Ramella di Loano si sono svolti gli incontri tra gli ospiti della struttura ed i famigliari.

“Durante il lockdown e nelle settimane successive – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – gli ospiti del Ramella hanno dovuto rinunciare ad avere contatti con i loro parenti. Una rinuncia non da poco per chi si trova costretto a vivere la propria quotidianità lontano dagli affetti. Purtroppo questa ‘distanza’ caratterizzerà anche il periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere: durante le feste, infatti, dovremo rinunciare a fare visita ai nostri cari e a trascorrere del tempo insieme a loro. Per questo motivo, l’incontro organizzato dagli uffici comunali e reso possibile dall’impegno del personale del Ramella assume una valenza ancora più importante”.

