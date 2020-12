Maran: “Volevamo vincere, il Genoa sta diventando la squadra che deve essere”

Genova. “La cosa bella è che siamo rientrati nello spogliatoio ed eravamo arrabbiati per questo 2-2. Abbiamo provato a vincere fino alla fine. Di fronte però avevamo il Milan che non a caso non perde da 9 mesi ed è primo”. Rolando Maran può tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo questo pareggio del Genoa, con la sua squadra che si è vista decisamente in crescita.

“Lo avevo detto nelle partite scorse che dovevamo aggiungere delle cose per diventare una squadra completa e alcune si sono viste oggi”.

