Pam Panorama, donazione al Gaslini per il progetto solidale che fa il giro d’Italia

Genova. Anche quest’anno il Natale di Pam Panorama sarà all’insegna della solidarietà. In occasione delle festività la storica insegna della grande distribuzione ha consegnato 3 dispositivi per il monitoraggio delle funzioni vitali al reparto pediatrico dell’Ospedale dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Da sempre promotrice di molteplici attività benefiche in sinergia con associazioni no profit locali e nazionali, Pam Panorama ha portato il suo contributo solidale nei reparti pediatrici delle principali strutture sanitarie italiane a cui la storica insegna ha voluto far sentire la propria vicinanza donando beni di prima necessità, quali poltrone per triage pediatrico, culle neonatali, mascherine FFP2, camici monouso, igienizzanti, specchi con rotelle, dispositivi per il monitoraggio delle funzioni vitali e Tv Color.

... » Leggi tutto