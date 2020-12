Primi vaccinati in Liguria già nel 2020, il piano scatta in anticipo

Liguria. I primi vaccini anti Covid in Liguria potrebbero essere somministrati già entro la fine dell’anno. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti dopo l’aggiornamento del tavolo tecnico sulla partenza della campagna. Si tratterà, com’è noto, esclusivamente di personale sanitario che potrà sottoporsi al vaccino in maniera volontaria.

“Le prime dosi in Liguria potrebbero arrivare tra il 27 e il 28 dicembre e quindi, sia pure in forma simbolica perché il grosso dei contenuti sarà poi consegnato nella prima e seconda settimana di gennaio, le prime vaccinazioni Covid in Liguria col vaccino Pfizer potrebbero avvenire già prima di fine anno – ha detto Toti -. Credo sia un buon modo per festeggiare la fine dell’anno e iniziarne uno che speriamo sia migliore”.

