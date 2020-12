Pro Recco, tris in Champions League: 19-6 allo Spandau

Recco. Tris Pro Recco in Champions League: a Ostia i biancocelesti battono anche lo Spandau 04 Berlino per 19-6 e chiudono il primo concentramento con nove punti, in testa al girone A insieme allo Jug Dubrovnik.

Vincere soffrendo meno rispetto alle prime due partite: con questo obiettivo i ragazzi condotti da Hernandez, privi di Echenique a riposo, scendono in acqua per l’ultimo impegno del 2020. E l’approccio al match della Pro Recco è convincente con Bijac bravo a respingere tutte le occasioni dello Spandau e Di Fulvio a trascinare la fase offensiva. Il numero 2 inaugura il tabellino dopo quasi tre minuti di gioco da posizione quattro, poi serve Dobud sul secondo palo sfruttando l’espulsione di Juengling. Uomo in più che i biancocelesti capitalizzano altre due volte con Figlioli e Di Fulvio che chiudono il primo quarto sul 4-0.

