Troppe merci per Natale, porto in sovraccarico e camionisti bloccati: “Non ce la facciamo più”

Genova. Un serpentone interminabile di camion sulla strada Guido Rossa, sulla rotonda San Giovanni d’Acri, sul ponte del Papa che attraversa il Polcevera alla foce. Ancora una mattinata da incubo per i trasportatori – e per gli altri cittadini interessati dalle ripercussioni – alle prese in questi giorni non più con la neve o le chiusure autostradali, ma coi rallentamenti all’ingresso dei terminal nel porto di Sampierdarena che hanno mandato in tilt tutte le vie di accesso.

Già ieri sono arrivati i primi disagi, oggi la situazione è ulteriormente degenerata. Decine e decine di mezzi pesanti si sono incolonnati in attesa di entrare ai terminal Imt (Gruppo Messina) e San Giorgio. Dagli uffici di Messina la spiegazione è che “per fortuna in questi giorni i volumi di traffico sono cresciuti in maniera straordinaria grazie alla peak season legata all’aumento delle spedizioni nel periodo natalizio”. La fortuna dei terminalisti, evidentemente, non è quella dei camionisti che devono scendere dai mezzi per sbrigare le pratiche sul carico da consegnare. Durante queste operazioni si accumulano altri camion a monte ed è così che il sistema collassa.

