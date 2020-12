Varazze, preoccupazione per un’edicola votiva a rischio crollo

Varazze. A Varazze un’altra edicola votiva rischia di fare la fine del Nicciu du Briccu du Bruxin, cioè di sgretolarsi a terra. L’allarme è stato lanciato poche ore fa.

Boschi dell’Alpicella, alture di Varazze, località “Pontino dell’uomo morto”, qui c’è un altro simbolo del passato in stato di degrado. Lo segnalano i varazzini che temono faccia la fine della precedente edicola sgretolatasi poco tempo fa, probabilmente in seguito al maltempo e oggetto, proprio sabato scorso, di un primo sopralluogo da parte di esperti per ripristinarla il prima possibile.

