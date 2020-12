Altare. Tutto pronto per il taglio del nastro che darà il via ad un nuovo appuntamento in Valbormida con i 17 piccoli e piccolissimi produttori della rete “Buone Terre I Mercati della Terra dalla Valbormida al Mare”.

L’apertura dei gazebo è prevista domattina alle 8.30 in Piazza del Consolato/Via Restagno ad Altare.

... » Leggi tutto