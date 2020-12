Appartamento a fuoco in via Isonzo, anziana salvata dai poliziotti

Genova. Sono entrati nell’abitazione di ua donna di 85 anni dove si era sviluppato un incendio a partire da un fornello e l’hanno trovata stordita ma ancora in buone condizioni portandola in salvo.

Protagonisti i poliziotti delle volanti. E’ successo ieri pomeriggio in via Isonzo. Con loro sul posto anche un luogotenente della Finanza.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli agenti hanno chiuso il rubinetto del gas e, dandosi il cambio poiché era difficilissimo respirare e hanno spento l’incendio utilizzando gli estintori in dotazione.

