Coronavirus, in Liguria 3mila lavoratori della sanità non hanno intenzione di vaccinarsi

Genova. Sono più di 3mila tra medici, infermieri e operatori sanitari in Liguria a non aver ancora aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 che partirà già entro la fine del 2020 con l’arrivo e la somministrazione delle prime dosi acquistate dalla Pfizer. In proporzione si tratta di oltre una persona su dieci. A comunicare il dato è Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene dell’ospedale San Martino di Genova.

“Alisa ha raccolto i dati delle adesioni da ospedali ed enti liguri e la percentuale di adesione è dell’88,8% degli aventi diritto“, ha detto Icardi durante un’intervista in diretta su Genova24. Secondo la ricognizione effettuata dalla Regione sono 27.516 i lavoratori della sanità interessati dalla prima fase della vaccinazione. Di conseguenza la quota percentuale di coloro che non hanno dichiarato la propria adesione corrisponde in termini assoluti a poco più di 3mila persone, più di uno su dieci.

