Firmato il decreto: per Natale zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri

Liguria. Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, arancione nei giorni feriali.

L’ufficialità delle nuove restrizioni per tutta Italia è arrivata al termine del consiglio dei ministri. Dunque ha prevalso la linea rigorista che prevedeva restrizioni pesanti per le festività per il timore del diffondersi dei contagi a causa degli spostamenti.

