Giovane calciatore dell’Ospedaletti vince il Fifa Fair play. Mattia Agnese: “Non sono un eroe”

Genova. “Non mi sento un eroe, ho fatto soltanto quello che sentivo: è un’emozione incredibile ricevere questo premio e voglio ringraziare la mia famiglia e tutto l’Ospedaletti. Spero sia un esempio”.

Queste le parole di Mattia Agnese, il ragazzo ligure di 17 anni, premiato con il Fifa Fair Play Award 2020. Lo scorso 25 gennaio, durante la partita fra Cairese e Ospedaletti, squadra della provincia di Imperia, salvò la vita a un avversario, assistendolo fino all’arrivo dei soccorsi.

Un riconoscimento straordinario per un ragazzo “normale”, come egli stesso si è definito quando Ruud Gullit, uno dei cerimonieri del premio Fifa a Zurigo, in videoconferenza lo ha interpellato, elogiandolo peraltro per l’umiltà dimostrata, come riporta l’Ansa. Agnese era già stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

