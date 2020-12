I due bracci destri di Toti avranno l’auto blu, il Pd: “Arroganza a spese della collettività”

Genova. “L’arroganza del potere”. Così il Partito Democratico ligure in una nota sintetizza l’emendamento al bilancio approvato la scorsa settimana dalla giunta ligure che assegna l’auto blu della Regione al capo di gabinetto del presidente Toti, Matteo Cozzani, e al segretario generale Pietro Paolo Giampellegrini.

“Due figure istituzionali di fiducia del presidente, che, in passato, non hanno mai avuto diritto a questo privilegio. Ma che adesso, grazie alla decisione di Toti e dei suoi assessori, potranno viaggiare sull’auto di servizio a spese della collettività. Per fare cosa, dobbiamo ancora capirlo – attacca il Pd -. Quel che è certo è che questa decisione, che modifica la legge regionale 27 del 2015, è il terzo intervento, in appena due mesi di governo regionale, che fa aumentare i costi della politica, senza alcun evidente vantaggio per i cittadini liguri”.

