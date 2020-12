Misure straordinarie Coop per garantire il distanziamento nei giorni delle festività

Liguria. La parola d’ordine è distanziamento, per questo Coop Liguria chiede la collaborazione dei soci e dei clienti per non costringerli a lunghe attese nelle giornate immediatamente precedenti il Natale e il Capodanno.

“In quelle giornate – spiega il vice Presidente di Coop Liguria Gianni Trovato – di norma registriamo un picco di vendite, ma quest’anno l’afflusso ai negozi dovrà essere contingentato, per rispettare le norme anti-assembramento. È probabile, quindi, che si formeranno delle code, proprio nel momento in cui tutti hanno fretta di concludere i propri acquisti. Per limitarle il più possibile, invitiamo i nostri Soci e clienti a utilizzare la app Cod@casa, che avevamo già messo a loro disposizione durante il lock down della scorsa Primavera. La app non è mai stata dismessa, ma ultimamente non veniva quasi più utilizzata, perché la necessità di contingentare l’accesso dei clienti ai negozi si presentava solo raramente, senza comportare lunghe attese”.

