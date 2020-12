Imperia. Si è spento, causa Covid, all’età di 76 anni, all’ospedale di Asti l’ex allenatore dell’Imperia Giovanni Sacco. Nella stagione 1980-1981 aveva condotto in Serie C2 i neroazzurri, rimanendo sulla panchina dell’Imperia per tutta la stagione successiva ottenendo la salvezza e, poi, per 11 gare nell’annata 1982/’83, sostituito da Gigi Bodi.

... » Leggi tutto