Natale, si va verso il lockdown. Boccia: “Ognuno a casa propria”, e il governo prepara i maxi controlli

Genova. E’ stato convocato per oggi il consiglio dei ministri che dovrebbe definire le misure restrittive in vista delle festività natalizie, dopo il rinvio di ieri “obbligato” per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo dopo oltre cento giorni di prigionia in Libia.

“Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i piu’ fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria” ha detto ieri pomeriggio il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervistato in diretta su Sky Tg24 prima del confronto con le Regioni, mentre a palazzo Chigi si lavora febbrilmente per arrivare ad un piano di battaglia definitivo da presentare al paese per le festività, dopo il passo indietro rispetto alle prime disposizioni.

