Noleggio a lungo termine: come funziona

Il noleggio a lungo termine per privati è una formula attraverso cui la casa produttrice di un veicolo mette a disposizione del cliente il modello desiderato a fronte del pagamento di una rata mensile, sulla base di un contratto in cui è specificato, tra l’altro, il numero massimo di chilometri che possono essere percorsi nel lasso di tempo in cui il contratto è valido. La rata non comprende unicamente il costo del noleggio, visto che include anche un ampio assortimento di servizi accessori, tra i quali l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo nel caso in cui la vettura si dovesse guastare. Quando il contratto si conclude, la vettura viene riconsegnata, e il cliente non può riscattarla.

