Ventimiglia, migranti in mezzo a una strada. «Diciotto donne prese in carico da amministrazione comunale»

Ventimiglia. Sono diciotto le donne migranti prese in carico dall’amministrazione comunale di Ventimiglia e tolte dalla strada nel corso del primo lockdown. Di queste, dieci donne erano incinta e quattro hanno poi partorito all’ospedale di Imperia. A renderlo noto è stato, in consiglio comunale, l’assessore Eleonora Palmero (Lega) che ha risposto a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere di minoranza Enrico Ioculano (Pd). «I comuni non hanno una competenza specifica su questo argomento – ha detto Palmero – Ciononostante i nostri uffici sono intervenuti come è giusto che sia, aiutando queste donne e creando una rete, grazie anche all’aiuto molto importante della chiesa e delle associazioni di volontariato».

