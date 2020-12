A tu per tu con Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa Cfc. Ex calciatore di ruolo difensore, in carriera ha giocato con Genoa, Campania Puteolana, Carrarese, Siena, Montevarchi, Cecina, Savona, Imperia, Sestrese. Dopo essere stato responsabile del settore giovanile del Savona, dal 2007 ricopre questo ruolo nella società rossoblù. Per il suo attuale lavoro, apprezzato a livello nazionale, ha vinto il premio “Seminatore giovanile”.

