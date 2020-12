Albissola, la tradizione che resiste: Sfere di Natale firmate “Ceramiche San Giorgio” pronte a compiere 30 anni

Albissola Marina. Ancora tantissima passione anima la fabbrica-laboratorio Ceramiche San Giorgio, perla storica di Albissola Marina che, dal 1958 ad oggi, non ha mai smesso di manipolare la terra, dipingere su maiolica e creare sempre nuovi prodotti interamente realizzati a mano e conosciuti in tutto il mondo, con un occhio puntato alla tradizione del bianco e blu, e agli stili più moderni e futuristi.

Nata su devozione artistica di Giovanni Poggi – oggi 88enne -, Eliseo Salino e Mario Pastorino, la fabbrica quest’anno, come tutte le attività commerciali e non, ha dovuto fare i conti con il Covid e la sua limitazione negli incontri e negli spostamenti artistici: “Ogni volta che ho l’occasione di conoscere un nuovo artista mi sento rigenerato anche io. E’ una passione e una curiosità che ho sempre avuto, da quando ero ragazzo” confessa ai microfoni di IVG.it il ceramista Giovanni Poggi, la stessa luce negli occhi di chi non ha mai accantonato il proprio entusiasmo per un mestiere che ha reso le due Albisole le città della ceramica, ma la stessa tristezza di chi si sente con “le mani legate” dalla pandemia.

... » Leggi tutto