Andora, nuovo intervento per pulizia rii e manutenzione del territorio

Andora. Ditte al lavoro nei rii comunali per un intervento di decespugliamento e pulizia dei piccoli corsi sul territorio di Andora. Una ulteriore operazione a tutela delle zone residenziali per prevenire le esondazioni in caso di forti e abbondanti piogge che fa parte del quadro di investimenti per 80mila euro stanziati dall’amministrazione Demichelis.

“La prima parte dell’intervento, di analogo valore, ha interessato il torrente Merula che è stato pulito lo scorso mese, partendo dal ponte Italia 61 fino alle zone più a monte –spiega l’assessore ai Servizi Tecnologici, Marco Giordano che ha seguito i lavori soprattutto nelle zone più problematiche segnalate dai cittadini – Ora ci stiamo concentrando sull’articolato complesso di rii che caratterizzano il nostro territorio, in particolare quelli più vicini alle zone abitate”.

