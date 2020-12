Covid e Natale, Silp Cgil-Uil Polizia Imperia: «Colleghi ancora in prima linea, la politica tenga conto delle difficoltà»

Imperia. «Ancora una volta toccherà agli uomini ed alle donne in divisa accollarsi enormi sacrifici e rischi connessi alla nota emergenza epidemiologica: le misure stringenti che verranno adottate durante le festività natalizie di questo 2020 vedono, infatti, i colleghi impegnati in prima linea per garantire il rispetto delle regole adottate, con le pattuglie su strada impegnate giorno e notte anche con il contributo del personale degli uffici. In un periodo che notoriamente dovrebbe essere di ferie, i colleghi assicureranno il controllo del territorio ed il pattugliamento di strade ed autostrade e stazioni ferroviarie in maniera puntuale.

