Decreto Natale e i dubbi sulle seconde case: via libra solo se nella stessa regione

Liguria. Dal Governo questa mattina è arrivato un chiarimento sulle seconde case alla luce del nuovo decreto di Natale che contiene le misure per contrastare la diffusione del coronavirus: andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio precisano fonti di Palazzo Chigi.

Sul punto però c’è chi chiede chiarimenti, come Marco Bussone, presidente dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani: “Rilevo non poca confusione e ho chiesto al ministro Boccia, in particolare, di evidenziare meglio i dettagli e i ‘colori’ dei giorni nei quali sono consentiti o vietati gli spostamenti”.

