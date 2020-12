“Diploma” di accoglienza in agriturismo, concluso il primo corso di maestro dell’ospitalità contadina

Liguria. Si è conclusa con successo la formazione dedicata agli agriturismi liguri, che, tra lezioni di marketing, analisi del territorio e nuovi trend di turismo, promozione e principi di ospitalità, ha puntato a far crescere la qualità dell’accoglienza nelle strutture, legando cultura ed esperienze uniche di turismo, fondate sull’autenticità, sostenibilità e tradizione locale.

Il corso, formato da due edizioni in contemporanea per meglio abbracciare l’intera regione, è stato organizzato da Coldiretti Liguria in collaborazione con Terranostra – Campagna Amica, INIPA e finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (bando per la realizzazione di attività formative settore turismo).

