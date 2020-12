Esselunga, lunghe code tra Albaro e Foce. Il Pd: “Serve un tavolo urgente”

Genova. “Una tempesta quasi perfetta”. Così i consiglieri Pd de municipio del Medio Levante definiscono le ripercussioni sul traffico nella zona di Albaro e della Foca dopo l’apertura del supermercato di Esselunga a dopo giorni dal Natale.

“Basta aprire Google Maps e sia venerdi sera che sabato in giornata si possono notare grandi code e rallentamenti dove raramente erano arrivati. In corso Italia le macchine la mattina stazionano in coda quasi fino al Lido e code che partono dalla sopraelevata fino all’incrocio per immettersi in via Piave. La sera via Rosselli è congestionata, via Barabino e la galleria Mameli a seconda degli orari soffrono più del solito. In via Zara parte mare dove non ci sono mai state code vi è un rallentamento unico e compatto. Via Piave è percorsa dalle auto molto molto lentamente” dicono in una nota congiunta i consiglieri Alessandro Morgante, Enrico Frigerio, Elena Putti, Edoardo Marangoni, Andrea Crocilla, Leonardo Cassinese.

