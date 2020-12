Imperia. I volontari dell’Accademia Kronos sezione di Diano Castello fino alle 19 di oggi sabato 19 dicembre, presso il negozio per animali “Green House” di via della Repubblica a Oneglia raccolgono offerte e cibo necessario ad aiutare gli animali da compagnia in difficoltà. Distribuito anche il calendario dell’associazione.

... » Leggi tutto