La cantante savonese Annalisa torna a Sanremo con il brano “Dieci”

Savona. La cantante savonese Annalisa parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Dieci. La cantante, all’anagrafe Annalisa Scarrone, ha già partecipato più volte in passato alla kermesse canora. In particolar modo la ricordiamo in gara nella categoria Big con “Scintille” nel 2013, dove si classificò nona. Nel 2015 invece partecipò al Festival con il brano “Una finestra tra le stelle”, finendo quarta. Undicesima posizione per Annalisa nel 2016 con il brano “Il diluvio universale” e, infine, terzo posto per lei nel 2018 con “Il mondo prima di te”.

Il 18 settembre 2020 è stato pubblicato il settimo album in studio, “Nuda”, che vanta diverse collaborazioni con altri artisti, tra cui Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodríguez.

... » Leggi tutto