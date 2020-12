Bordighera. Tragedia sfiorata nei pressi del semaforo di via dei Colli a Bordighera, dove un giovane ha perso la guida della propria auto, forse per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, e ha invaso il marciapiede, finendo la propria corsa contro il muretto di ricezione di una casa.

Solo per un miracolo, al momento dell’incidente non transitava nessun passante sul marciapiede.

... » Leggi tutto