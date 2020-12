Piazza Piccapietra, maxi rissa a colpi di cinghia tra giovanissimi: 2 denunciati

Genova. Maxi rissa tra giovanissimi ieri nel tardo pomeriggio in piazza Piccapietra. Circa una trentina i ragazzi che si stavano affrontando a colpi di cinghia. Sul posto è intervenuta la polizia locale che era in zona per un intervento nei confronti di de persone senza fissa dimora ubriache.

Gli agenti sono riusciti a fermare due ragazzini, un minore italiano e uno straniero irregolare sul territorio appena maggiorenne, che è stato trasportato al pronto soccorso del Galliera per accertamenti sanitari a seguito delle percosse subíte.

... » Leggi tutto