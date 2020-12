Processo Tirreno Power, Uniti per la Salute: “Scelte politiche nonostante le indicazioni sui pericoli per l’ambiente”

Vado Ligure. Uniti per la Salute torna sul processo Tirreno Power che vede imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo. Nel mirino dell’associazione, parte civile nel procedimento penale in corso, l’udienza del 15 dicembre e la testimonianza dell’ex governatore Claudio Burlando.

“Le risposte generiche ed evasive fornite dal presidente della Regione su passaggi centrali della vicenda non si giustificano anche alla luce delle numerose note che gli furono inviate da parte di questa associazione e da diverse altre realtà, corredate da corposa documentazione sulla pericolosità del carbone, compreso un incontro, avvenuto in Regione nel marzo 2011 e, in particolare, la nota inviata alla vigilia della conferenza dei servizi 2012”.

