Riqualificazione energetica e sismica degli edifici e Superbonus 110%: riuscito il webinar organizzato da Cna Liguria

Genova. È stato seguito da numerose imprese edili il webinar organizzato da Cna Liguria sul tema del Superbonus 110%, a riprova dell’attuale grande interesse sull’argomento. L’incontro è stato utile per presentare agli imprenditori il bando di Regione Liguria “Formazione per la ripresa” – voucher formativi gratuiti per occupati, imprenditori e dipendenti (progetto cofinanziato dal POR FSE Liguria 2014-2020). Alla presentazione del webinar a cura di Cna, hanno fatto seguito i saluti di Camera di Commercio Genova, e la descrizione da parte di Alfa Liguria del Piano “Formazione per la ripresa” e, dunque, l’intervento di Ecipa Genova in relazione al catalogo formativo regionale.

