Sampdoria alla seconda vittoria consecutiva, il Crotone è battuto 3-1

Genova. Un 3-1 casalingo contro l’ultima della classe Crotone che inanella la seconda vittoria consecutiva e si porta così a 17 punti in classifica. Una Sampdoria che sembrava essersi complicata la vita quando a fine primo tempo ha concesso un calcio di rigore al Crotone per rientrare in partita, ma l’ingresso di Quagliarella e il suo gol del 3-1 hanno dato quella tranquillità per completare la “missione” senza troppi patemi.

Primo tempo. Candreva torna a disposizione dopo il “problema” con Ranieri, ma resta in panchina, insieme a Quagliarella. Ranieri sceglie La Gumina con Verre alle spalle. Dietro l’esterno destro è Ferrari. A centrocampo Damsgaard dal primo minuto per un 4-4-1-1.

