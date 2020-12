Tennistavolo: campionati nazionali al via sabato 16 gennaio

Toirano. Il Consiglio federale della FITeT si è svolto in videoconferenza e nel corso della riunione sono state prese importanti decisioni, il cui scopo è stato quello di conciliare, per quanto possibile, il desiderio di riprendere l’attività sportiva con le cautele imposte dalla lunga emergenza sanitaria.

Dopo gli incontri che in settimana si erano tenuti fra la Commissione Gare a Squadre e le società di Serie A1 maschile e femminile, per raggiungere un accordo sui criteri da seguire per la modifica dei regolamenti precedentemente approvati, il Consiglio all’unanimità ha deciso che i campionati delle Serie A1, A2, B1, B2 e C1 maschili e A1 femminile inizieranno nel fine settimana del 16 e del 17 gennaio 2021. Serie A2 e B femminili a concentramenti scatteranno nel weekend successivo.

