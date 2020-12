Coronavirus, 285 nuovi contagi: torna a crescere il numero dei positivi in Liguria

Genova. Sono 285 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.126 tamponi molecolari e 1.610 test antigenici rapidi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Scendono ancora i ricoveri negli ospedali e si registrano altri due deceduti.

Torna a crescere per la prima volta dopo molte settimane il numero degli attualmente positivi che sono 7.627 in totale, cioè 40 in più di ieri. I nuovi guariti sono 243, meno dei nuovi positivi.

