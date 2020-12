Coronavirus, cluster in una residenza per anziani di via Cairoli: trasferiti tutti gli ospiti

Genova. Un nuovo cluster di coronavirus è stato individuato in una residenza protetta per anziani in via Cairoli, nel centro storico di Genova.

Secondo quanto ha riferito il presidente ligure Giovanni Toti in diretta Facebook, sono 8 le persone trovate positive che sono state trasferite in altre strutture a cura della Asl 3 genovese. Tra loro ci sarebbe anche una dipendente della “comunità alloggio”.

