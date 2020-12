Coronavirus, Toti: “Sarà un Natale complesso, ma sarà anche l’unico ad andare così”

Genova. “Ci attrezziamo per un Natale prudente, complesso, non potremo incontrarci molto come avremmo voluto, ma pensiamo al meglio: sarà l’unico Natale ad andare così, visto che a breve cominceranno le vaccinazioni che poi, stando alle riunioni fatte ancora questa mattina con il governo, andranno avanti ininterrottamente”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.

“Già il 27 mattina avremo i primi vaccinati a Genova – ha detto Toti – Poi non ci fermeremo, si continuerà a vaccinare sempre fino a esaurire le prime 60mila dosi che dovrebbero essere inoculate entro le prime tre settimane di gennaio. Se riusciamo a mettere in sicurezza presto gli ospiti delle Rsa, il personale sanitario, i volontari ambulanze e i cittadini fragili, i nostri ospedali non avranno più la pressione che hanno dovuto sopportare a novembre”.

