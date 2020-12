Entella-Pordenone, le parole di Vincenzo Vivarini e Matteo Matteazzi

Chiavari. L’Entella ha dato una risposta sul piano di impegno e atteggiamento, ma non è bastato per fare risultato. I chiavaresi, sul campo di casa, sono stati battuti per 1 a 0 dal Pordenone.

Vincenzo Vivarini commenta: “Bisogna andare un passo alla volta, con calma, ricostruire. Abbiamo dei problemi importanti, altrimenti io non sarei arrivato qua. Problemi che si susseguono uno dietro l’altro. La squadra oggi ha risposto come doveva, perché ha messo carattere, intensità, cattiveria; ha messo tutto quello che poteva mettere in campo, quindi c’è poco da dire ai ragazzi. Questa è la partenza e di conseguenza c’è da migliorare tutto. Ogni giorno abbiamo dei problemi fisici, oggi ho dovuto fare tre cambi forzati. Non si riesce a lavorare, perché chiaramente hai una partita ogni due/tre giorni, è un momento particolare perché comunque stai incontrando anche squadre che stanno bene e non hanno problemi come li abbiamo noi. Ne recuperiamo uno e se ne ferma un altro; è chiaro che i ritmi che bisogna mantenere in questo campionato non li manteniamo, ma la squadra adesso chiaramente deve fare punti, ma soprattutto deve diventare squadra. Io l’ho sempre detto, però ci vuole tempo, ci vogliono queste prestazioni e dare continuità. Oggi sono contento per l’impegno e per l’applicazione che ci ha messo la squadra. Poi c’è da dire che io non ho mai visto le cose così strane come stanno accadendo qui a Chiavari: niente ci gira bene, bisogna andare a vedere gli episodi che sicuramente hanno condizionato il risultato”.

... » Leggi tutto