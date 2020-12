Il Genoa non c’è: al Vigorito un ottimo Benevento passa per 2-0

Benevento. Oggi allo stadio Ciro Vigorito di Benevento è andato in scena l’atteso scontro salvezza tra il Genoa allenato da Rolando Maran e appunto il Benevento, squadra guidata da un trascinatore come Filippo Inzaghi. I rossoblù, galvanizzati dal pareggio contro il Milan, nel match odierno dovevano tentare di non fare calcoli: la vittoria al Grifone manca infatti dal lontano settembre e, nonostante le buone prestazioni arrivate nelle ultime uscite, Perin e compagni non sono più riusciti a strappare il bottino pieno. Le streghe invece, reduci da un altrettanto importante risultato (1-1 contro la Lazio), volevano tentare di continuare a stupire, visto l’ottimo quattordicesimo posto occupato attualmente. Insomma, gli ingredienti per assistere ad una sfida scoppiettante c’erano tutti.

Passiamo alle formazioni. Il Genoa di Rolando Maran si è schierato con il nuovo e frizzante 4-4-2, di seguito gli interpreti: Perin, Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra, Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca, Destro, Shomurodov. A disposizione vi erano: Criscito, Scamacca, Behrami, Zajc, Pandev, Radovanovic, Melegoni, Paleari, Zima, Badelj, Rovella, Zappacosta.

