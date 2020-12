Il virus non spegne u Cunfögu di Savona: a porte chiuse la cerimonia 2020

Savona. “La grave pandemia ha bloccato come è noto tutti i programmi 2020 dell’A Campanassa. Anche u Cunfögu, concordato con il Comune di Savona, sarà celebrato in edizione ridotta, nessuna altra scelta era praticabile”. A parlare, in una nota, è l’ufficio di presidenza dell’associazione savonese “A Campanassa”.

“Doverosamente – si legge nel documento – dobbiamo sottolineare, in ottemperanza alle norme anti assembramento, che la cerimonia si terrà a porte chiuse con un numero limitatissimo di partecipanti e verrà filmata a cura del Comune”.

... » Leggi tutto