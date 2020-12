Genova. Pauroso incidente questo pomeriggio sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. Un’auto con tre giovani a bordo è andata fuori strada e si è capottata più volte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Tutti e tre i ragazzi sono stati portati in codice rosso, due al San Martino e uno al Galliera, ma dai primi accertamenti non sarebbero in pericolo di vita.

