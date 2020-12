Pulizia dei canali di scolo nell’entroterra, super lavoro per la protezione civile di Andora

Andora. “Il regalo di Natale della Protezione Civile di Andora è un fine settimana speso nel controllo dei canali di scolo e piccoli rii dell’entroterra. Un’opera di prevenzione che dimostra la grande generosità di questi ragazzi che sono al fianco della Comunità non solo nelle emergenze, ma con uno spirito di servizio proprio di persone di valore umano e professionalità”.

Questo il ringraziamento pubblico dell’assessore ai servizi tecnologici del comune di Andora, Marco Giordano che ha seguito da vicino l’intervento realizzato dal gruppo comunale di Protezione Civile in alcune zone dell’entroterra e in particolare in località Moltedo. Qui, in particolare, sono stati liberati dalle foglie i canali di scolo e controllato il deflusso di piccoli rii.

