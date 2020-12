Scatta il lockdown natalizio e Autostrade “ne approfitta”: in Liguria cantieri anche durante le feste

Liguria. In considerazione dei “ridotti volumi di traffico registrati anche nel corso degli ultimi giorni sulle autostrade liguri” e dei bassi flussi previsti per le restrizioni anti-Covid, la direzione di tronco di Genova di Aspi, in accordo con il ministero dei Trasporti, manterrà attiva la programmazione dei cantieri in corso sulle tratte A7, A10, A12 e A26 anche durante le feste, così da accelerare sui lavori con minimi riflessi sugli utenti. Lo comunica Aspi.

I tecnici e gli operai che stanno lavorando già da ottobre alle ispezioni approfondite delle gallerie liguri, come prevede l’attuale pianificazione trimestrale del programma dei lavori sulle tratte della regione, proseguiranno le attività senza sospensioni anche duranti i giorni di festa, da domani (21 dicembre) al 6 gennaio 2021 compreso.

